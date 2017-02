Pri vlomu v hišo poškodovali stanovalki

Koper, 10. februarja - Policisti so v sredo zvečer v okolici Kopra prijela dva moška, ki sta nasilno vstopila v hišo in napadla stanovalki, da bi jima ukradla denar in zlatnino. Obe ženski so hospitalizirali, nasilna roparja pa so skupaj z njunim pajdašem, ki so ga prijeli naslednji dan na območju Kočevja, pridržali.