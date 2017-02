Ljubljana, 10. februarja - Pogovor o življenju in delu slovenskega gledališkega in filmskega ustvarjalca Jožeta Babiča, ki se ga bo udeležil tudi minister za kulturo Tone Peršak, bo v soboto ob 18. uri v SNG Nova Gorica na Trgu Edvarda Kardelja 5 v Novi Gorici (in ne danes), so sporočili organizatorji.