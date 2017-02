Ekološka živila v slovenskem gostinstvu prej izjema kot pravilo

Maribor, 12. februarja - V Sloveniji je od okoli 4500 ponudnikov hrane in napitkov v gostinstvu samo osem takšnih, ki ponujajo ekološka živila in hrano ter to pregledno v skladu z zakonodajo tudi označijo. Da bi gostince, še posebej ponudnike študentske prehrane, spodbudili k obsežnejši uporabi ekoloških živil, na Univerzi v Mariboru v ponedeljek prirejajo predstavitev.