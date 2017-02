V muzeju Ashmolean v Oxfordu razstava Od Davida do Picassa

Oxford, 13. februarja - V muzeju Ashmolean je na ogled razstava Od Davida do Picassa - nastajanje modernizma v Franciji, ki prvič v celoti predstavi zbirko Ursule in Stanleyja Johnsona. Po besedah direktorja muzeja Alexandra Sturgisa postavitev na svoj način pripoveduje sicer dobro znano zgodbo o izjemnih umetniških eksperimentih v obdobju 150 let do druge svetovne vojne.