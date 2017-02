Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 11. februarja - Pri založbi Totaliteta so izdali knjigo z naslovom Žižkovi vici (Ste že slišali tistega o Heglu in negaciji?), pri Cankarjevi založbi pa romaneskni prvenec Ivane Djilas Hiša. Kulturni center Maribor je izdal delo Dušana Hedla Podjetni nacionalni program kulture, založba Miš pa knjigo za otroke Lesley Gibbes Švrk in preizkusi za policijske pse.