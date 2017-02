Jeff Carter popeljal LA Kings do zmage

Miami, 10. februarja - Hokejisti Los Angeles Kings so na Floridi prišli do pomembne zmage v boju za končnico. Panthers so premagali s 6:3, ključen igralec pa je bil Jeff Carter, ki je dosegel dva zadetka in bil dvakrat podajalec. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je tekmo končal brez točke, v statistiki pa ima zapisan en strel na nasprotna vrata.