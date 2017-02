Na osrednji razstavi v Benetkah trije slovenski umetniki

Benetke, 10. februarja - Na osrednji razstavi 57. likovnega bienala v Benetkah, ki bo potekal med 13. majem in 26. novembrom, so bo predstavilo 120 umetnikov. Umetniška direktorica Christine Macel je za razstavo izbrala tudi tri slovenske predstavnike - kolektiv OHO, Marka Pogačnika in Vadima Fiškina. V nacionalnem paviljonu bo Slovenijo zastopala Nika Autor.