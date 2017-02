Francoski mediji: V Sloveniji aretirali radikalizirana Francoza na poti v Sirijo

Bayonne, 10. februarja - Več francoskih medijev je poročalo, da sta bila v Sloveniji aretirana radikalizirana Francoza, ki sta se v Franciji izognila nadzoru zaradi hišnega pripora in sta bila na poti v Sirijo. Na slovenski policiji so za STA potrdili, da so policisti novembra lani izvedli postopek proti trem osebam, ki so bile v Franciji obravnavane zaradi terorizma.