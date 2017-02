Podiranje drevja v Zgornji Kapli usodno za 48-letnika

Podvelka, 10. februarja - Delo v gozdu na območju Policijske postaje Radlje ob Dravi je bilo v četrtek usodno za 48-letnega moškega. Pri podiranju in razrezu je hlod zdrsnil po strmini in ga stisnil ob drevo. Poškodbam je podlegel na kraju nesreče, so sporočili s Policijske uprave Celje. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje se je nesreča zgodila v Zgornji Kapli.