Kircheisnu kombinacija v Sapporu, Jelenko 28.

Sapporo, 10. februarja - Nemec Bjoern Kircheisen je zmagovalec tekme nordijskih kombinatorcev za svetovni pokal v Sapporu na Japonskem. Po skoku in 10-kilometrskem teku je za sedem desetink sekunde ugnal Japonca Akita Watabeja in za dobre pol minute Mikka Koksliena. Z 28. mestom je najvišjo uvrstitev v sezoni in tri nove točke svetovnega pokala osvojil Marjan Jelenko.