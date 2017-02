Indijansko pleme s tožbo proti gradnji naftovoda v Severni in Južni Dakoti

New York, 10. februarja - Delavci so v četrtek začeli z zadnjo fazo gradnje skoraj 2000 kilometrov dolgega in 3,8 milijarde dolarjev vrednega naftovoda na severu ZDA, potem ko jim je inženirski korpus vojske izdal potrebno dovoljenje. Indijansko pleme Siouxov pa je zdaj zvezno sodišče zaprosilo za sodno prepoved gradnje, dokler se ne konča njihova tožba proti naftovodu.