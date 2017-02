Stari mlin sredi Ajdovščine želijo eni sanirati, drugi podreti

Ajdovščina, 10. februarja - Stari Jochmannov mlin, ki kraljuje ob reki Hubelj sredi Ajdovščine in je ena najbolj prepoznavnih vedut mesta, zadnjih 20 let nezadržno propada. Po preselitvi proizvodnje Mlinotesta iz te stavbe in velikem požaru predstavlja stavba ob osrednji ajdovski ulici prej sramoto kot kaj drugega. Potreben je obnove, nekateri pa ga želijo podreti.