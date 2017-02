Poljska - Slovenija 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Katovice, 9. februarja - Slovenska hokejska reprezentanca je v prvi tekmi prijateljskega turnirja evropskega izziva v Katovicah premagala domačo vrsto Poljske s 4:1 (0:1, 2:0, 2:0). Za Slovenijo so zadeli Žan Jezovšek, Miha Verlič in Jan Urbas dvakrat. V prvi današnji tekmi so Ukrajinci po podaljšku s 4:3 (2:3, 1:0, 0:0); 1:0) premagali Italijo.