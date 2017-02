V Nemčiji soglasje za pospešitev izgona tistih, ki niso upravičeni do azila

Berlin, 9. februarja - Nemške zvezne dežele in nemška zvezna vlada so danes podprle načrt za pospešitev izgona iz Nemčije za tiste, ki niso upravičeno do azila, je sporočila nemška kanclerka Angela Merkel po srečanju z ministrskimi predsedniki 16 nemških zveznih dežel v Berlinu. Načrt v 16 točkah je pripravila zvezna vlada.