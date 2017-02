Delnice Twitterja navzdol kljub dobrim poslovnim rezultatom

New York, 9. februarja - Delnice družabnega medija Twitter so danes ponovno nazadovale, saj poslovni rezultati zadnjega lanskega četrtletja niso zadovoljili vlagateljev, čeprav so bili precej boljši od tistih leto prej. Twitter je prilagojeni četrtletni dobiček povečal z 12 na 16 centov na delnico, prihodki pa so narasli za odstotek na 717 milijonov dolarjev.