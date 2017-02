Ljubljanski policisti iščejo pobeglega voznika po nesreči v križišču Kajuhove in Litijske

Ljubljana, 9. februarja - Ljubljanski policisti iščejo neznanega voznika z neznanim vozilom, ki naj bi povzročil današnjo prometno nesrečo v križišču Kajuhove ulice in Litijske ceste, v kateri je bil udeležen tudi voznik mestnega avtobusa. Neznani voznik je v križišču izsilil prednost vozniku avtobusa, nato pa odpeljal s kraja nesreče, so sporočili s PU Ljubljana.

Policisti so po ogledu kraja nesreče, ki se je zgodila ob 13.40, ugotovili, da je voznik neznanega vozila zapeljal v rdečo luč in s tem izsilil prednost vozniku avtobusa. Slednji je močno zavrl, da do trčenja med vozili ni prišlo, v nesreči pa je bila ena od potnic lažje poškodovana, so še sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Policija prosi vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o nesreči ali vozniku, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali na policijsko postajo Ljubljana Moste na številko 01 586 76 00 ali na interventno številko 113.