Unesco: Če imaš radio, nisi nikoli sam

Ljubljana, 13. februarja - Danes obeležujemo svetovni dan radia. "Radio nas obvešča in spreminja preko razvedrila, informacij in udeležbe poslušalcev. Če imaš radio, nisi nikoli sam - v radiu imaš vedno prijatelja," so ob tej priložnosti zapisali v Unescu. Po podatkih Statističnega urada RS (Surs) je leta 2015 v Sloveniji delovalo 86 radijskih programov.