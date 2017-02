V nemščini izšla Enciklopedija slovenske kulturne zgodovine na Koroškem

Ljubljana, 9. februarja - Na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti so danes predstavili Enciklopedijo slovenske kulturne zgodovine na Koroškem od začetkov do leta 1942, ki je v nemščini izšla pri založbi Böhlau Verlag. Avtorja in izdajatelja dela sta Katja Sturm-Schnabl in Bojan-Ilija Schnabl. Uredila sta gesla 160 avtorjev, dobrih 200 sta jih napisala sama.