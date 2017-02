Nemcem prvi naslov v Hochfilznu

Hochfilzen, 9. februarja - Mešana štafeta Nemčije je osvojila prvo zlato medaljo na biatlonskem SP, ki se je danes začelo v avstrijskem Hochfilznu. Vanessa Hinz, Laura Dahlmeier, Arnd Peiffer in Simon Schempp so na koncu za 2,2 sekunde ugnali branilce naslova Francoze, pri katerih je Martin Fourcade osvojil že svojo 21. medaljo na SP, in za sekundo več bronaste Ruse.