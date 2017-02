Cerar: Brglezovi neutemeljeni očitki porušili zaupanje

Ljubljana, 9. februarja - Predsednik največje vladne stranke SMC Miro Cerar se je po več dneh danes oglasil v zvezi z njegovim pozivom podpredsedniku SMC Milanu Brglezu, naj odstopi s te funkcije. Kot je navedel v sporočilu, ki so ga posredovali iz SMC, so Brglezovi neutemeljeni očitki porušili zaupanje, potrebno za sodelovanje predsednika in podpredsednika stranke.