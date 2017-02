Poslanci ZL za odpravo prekarnosti med prevozniki

Ljubljana, 9. februarja - Poslanci ZL so pripravili predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu, ki odpravlja prekarnost med prevozniki in uvaja večji nadzor nad vozniki, za katere tahograf ni obvezen. S predlogom, ki so ga v obravnavo vložili danes, želijo doseči normalne delovne pogoje za vse voznike, je na novinarski konferenci poudaril poslanec ZL Miha Kordiš.