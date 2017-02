Indijki iz nosu potegnili ščurka

New Delhi, 9. februarja - Indijki, ki so jo mučili glavoboli, ni težav povzročal nihče drug kot živ ščurek, ki ji je zlezel globoko v nos. 42-letnica se je neko jutro zbudila z neprijetnim, bolečim občutkom za očmi, zato se je odpravila v bolnišnico, kjer so jih izprali nos. A to ni pomagalo, odrešil jo je šele specialist. Ščurek je namreč prilezel skoraj do lobanje.