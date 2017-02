Oblaki in pozna ura odpovedali moški trening smuka

St. Moritz, 9. februarja - V St. Moritzu so bili danes popoldne prisiljeni prekiniti in odpovedati drugi moški trening smuka na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju. Ženski trening so spravili pod streho v lepem in jasnem vremenu, med moškimi treningom pa so se na vrhu začeli nabirati oblaki, tako da so trening prekinili, nato še enkrat poskusili, a brez uspeha.