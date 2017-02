Mladina: Lahkotnost oholega vladanja (10. 2.)

Ljubljana, 10. februarja - Govor pisatelja in predsednika upravnega odbora Prešernovega sklada Vinka Möderndorferja na podelitvi Prešernovih nagrad se ne razlikuje od dolgoletne tradicije. Vsako leto ali predsednik uprave odbora ali pa kakšen od prejemnikov nagrade nastopi neizprosno do (kulturne) politike in jo brez milosti razcefra na koščke, v Mladini piše Grega Repovž.