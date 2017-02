V Hamburgu razstava o umetniškem pogledu na novo Elphi

Hamburg, 12. februarja - V Hamburgu je na ogled razstava, ki podaja umetniško refleksijo na nedavno odprto Filharmonijo na Labi (Elbphilharmonie), popularno imenovano Elphi. Za projekt so izbrali umetnike, ki so povezani s svetom arhitekture. Navdih za umetniška dela so našli v času večmesečnega testiranja stavbe pred slavnostnim odprtjem 17. januarja letos.