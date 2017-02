Strokovnjaki zahtevajo strožje kvalifikacije za nastop na SP

St. Moritz, 9. februarja - Strokovnjaki, ki vodijo najboljše reprezentance v alpskem smučanju, so po številnih padcih in poškodbah v prvih dveh svetovnega prvenstva v St. Moritzu izrazili nesmisel nastopov tekmovalcev iz eksotičnih držav in zahtevajo, da Mednarodna smučarska zveza (Fis) izdela pameten načrt kvalifikacij za nastop.