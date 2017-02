Na Ptujskem prijeli oboroženega osumljenca kaznivega dejanja

Ptuj, 9. februarja - Policija je bila danes malo po 1. uri obveščena, da je v zasebnem prostoru na območju Ptuja prišlo do prepira, med katerim je eden od udeležencev uporabil strelno orožje. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, med napadom ni bil nihče poškodovan, storilec pa je s kraja zbežal in so ga medtem že prijeli.