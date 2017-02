Mladostniki izzivali nesrečo na železniških tirih

Maribor, 9. februarja - Mariborske policiste so v sredo pozno popoldne obvestili, da je skupina mladostnikov na nivojskem prehodu ceste in železniške proge v Ranci v občini Pesnica pri Mariboru izzivala nesrečo. Pred prihodom vlaka so čakali in tekmovali, kdo bo zadnji skočil s tirnic, strojevodja pa je, da bi preprečil trčenje, moral tudi zavirati.