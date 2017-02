Semenarna Ljubljana uspešno iz prisilne poravnave

Ljubljana, 10. februarja - Semenarna Ljubljana je v teh dneh uspešno zaključila postopek prisilne poravnave, v katerem se je po vrsti zgrešenih poslovnih potez ob izgubi skupnega trga v začetku 90. let znašla leta 2012. Zdaj z novim lastnikom in ob podpori zadružne zveze nadaljuje svoje osnovno poslanstvo - varovanje in žlahtnjenje slovenskih avtohtonih sort.