V newyorškem Novem muzeju razstava Raymonda Pettibona

New York, 13. februarja - V Novem muzeju je na ogled razstava ameriškega umetnika Raymonda Pettibona. Gre za doslej najobsežnejšo predstavitev umetnikovih del v New Yorku, ki združuje več kot 700 risb, nastalih od 60. let minulega stoletja do danes. Razstavljeni so tudi številni fanzini in knjige umetnika ter videi, ki so nastali v sodelovanju z drugimi umetniki.