Fitch: Število držav z najvišjo oceno najnižje v 13 letih

New York, 11. februarja - Število držav, ki so lani imele najvišjo bonitetno oceno agencije Fitch, je padlo na najnižjo raven v 13 letih, kažejo pred dnevi objavljeni podatki. Najboljšo oceno AAA je imelo lani 11 držav, medtem ko jo je imelo med letoma 2004 in 2009 16 držav, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.