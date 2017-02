Severovzhod ZDA iz pomladi v snežne meteže

Washington, 9. februarja - Čeprav se je na severovzhodu ZDA za kratek čas že prebudila pomlad in so temperature dosegle 20 stopinj Celzija, se zdaj obeta vrnitev zime. Zaradi močnih snežnih neviht so odpovedali že več kot 2700 poletov, na območju mest Boston in New York so zaprli številne šole, meteorološke agencije so izdale opozorila pred snežnimi viharji.