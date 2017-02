Vrhovno sodišče potrdilo nedopustnost objave slike sms-sporočila Bratuškove

Ljubljana, 9. februarja - Vrhovno sodišče je zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani, s katero je to fotoreporterja Janija Božiča obsodilo na pet mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let. Vrhovni sodniki so ocenili, da je bila odločitev, da je Božič z objavo fotografije sms-sporočila Alenke Bratušek kršil tajnost občil, pravilna.