Ustrezna bralna pismenost ključna za posameznikov razvoj

Maribor, 10. februarja - Ker je branje temelj pridobivanja znanja na vseh področjih človekovega življenja, so v letošnjem šolskem letu v nekaterih slovenskih vrtcih začeli izvajati projekt V objemu besed, katerega namen je spodbujanje družinske pismenosti. Otroke in starše želijo spodbuditi k odkrivanju sveta knjig in jih naučiti ustrezno brati tudi druge informacije.