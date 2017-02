Določene žilne opornice so v UKC Ljubljana nakupovali mimo zakona o javnih naročilih

Ljubljana, 9. februarja - Na seji preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic so danes na podlagi pričanja Sama Štajnerja iz UKC Ljubljana ugotovili, da so določene žilne opornice v preteklosti nakupovali mimo zakona o javnih naročilih.