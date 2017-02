Letošnji FDF s skepso do inflacije migrantskih podob

Ljubljana, 9. februarja - V Cankarjevem domu bo od 15. do 22. marca potekal Festival dokumentarnega filma. Ponudil bo pregled najboljšega iz sodobne produkcije dokumentarcev, tekmovalni spored na temo človekovih pravic in pogovore z gosti. Prikazal bo zgodbe o aktualnih temah, a nobene o beguncih, s čimer izraža skepso do inflacije migrantskih podob v sodobnem dokumentarcu.