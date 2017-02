Celjsko sejmišče prihodnji teden v znamenju kave in Kulinarta

Celje, 9. februarja - Na celjskem sejmišču bo 18. in 19. februarja potekal drugi Festival kave Slovenija ter drugi Festival hrane in pijače Kulinart. Kot je na današnji novinarski konferenci v Celju povedala vodja projekta Nina Ermenc Pangerl, bodo na svoj račun prišli tako ljubitelji kave, da se spoznajo z osnovami dobre priprave kave, kot tudi gostinci in baristi.