Vizija Slovenije izpostavlja inovativnost, solidarnost in samozavest

Ljubljana, 9. februarja - Vlada se je danes na seji seznanila z dolgoročno vizijo Slovenije, ki nosi letnico 2050. Gre za rezultat projekta, ki ga je od poletja 2015 vodila služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Vizija, ki naj bi poenotila prebivalce in prebivalke Slovenije na poti v prihodnost, izpostavlja inovativnost, solidarnost in samozavest.