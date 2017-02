Za 47-letnika naj bi bil usoden padec s strehe

Ajdovščina, 9. februarja - Pri eni od stanovanjskih hiš v naselju Kamnje v ajdovski občini so v torek našli mrtvega moškega. Dosedanja policijska preiskava kaže na nesrečo. 47-letnemu moškemu naj bi na strehi zdrsnilo, padel je približno štiri metre v globino in na tleh poškodovan obležal, so danes sporočili z novogoriške policijske uprave.