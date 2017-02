Po avtocesti divjal 218 kilometrov na uro

Novo mesto, 9. februarja - Novomeški prometniki so v torek na dolenjski avtocesti zaradi nevarne vožnje obravnavali voznika osebnega avtomobila Audi A6. 48-letni državljan Hrvaške je po avtocesti v smeri proti Obrežju vozil z veliko hitrostjo in prehiteval ostale voznike po desnem prometnem pasu. Policisti so mu namerili hitrost 218 kilometrov na uro.