Newyorški filharmoniki bodo v prihodnji sezoni počastili Leonarda Bernsteina

New York, 10. februarja - Newyorški filharmoniki bodo v sezoni 2017/18 počastili nekdanjega glasbenega direktorja Leonarda Bernsteina. Ob stoletnici njegovega rojstva so mu namenili festival, na katerem bodo poustvarili njegova simfonična dela. V novi sezoni, ki so jo predstavili v tem tednu, bodo med drugim izvedli tudi glasbo Johna Williamsa za sago Vojna zvezd.