Umrl nekdanji reprezentančni vratar Sovjetske zveze

Moskva, 9. februarja - Nekdanji nogometni vratar kijevskega Dinama in reprezentance Sovjetske zveze Viktor Čanov je včeraj umrl v kijevski bolnišnici. Uradni razlog za smrt 57-letnega Čanova ni poznan, ukrajinski mediji pa trdijo, da je podlegel možganskim poškodbam, potem ko so ga prejšnji mesec v Kijevu napadli in brutalno pretepli.