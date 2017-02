Sanacija mostu v Plavah se približuje koncu

Deskle, 12. februarja - Več kot leto dni je že, kar so v Plavah začeli rekonstrukcijo mostu čez Sočo. Most je bil močno dotrajan in zato nevaren za promet, obnovljenega pa bodo prometu predali predvidoma konec tega meseca, je za STA povedal vodja sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost na Direkciji RS za infrastrukturo Tomaž Willenpart.