Delo: Maastricht po Maastrichtu (9. 2.)

Ljubljana, 9. februarja - Ko je bila pred 25 leti podpisana maastrichtska pogodba, je bila stara celina polna optimizma in zanosa. V Nemčiji in Franciji sta bila na oblasti Helmut Kohl in Francois Mitterrand. Oba sta imela zgodovinski občutek za nenadomestljivost evropskega povezovanja, v Delu piše Peter Žerjavič.