Oakley v lisicah zapustil Madison Square Garden

New York, 9. februarja - Charles Oakley, nekdanji zvezdnik košarkarskega moštva New York Knicks, je sinoči slovito dvorano Madison Square Garden zapustil v lisicah, potem ko so ga po sporu na ogledu tekme med kratkohlačniki in Los Angeles Clippers, slednji so zmagali s 119:115, iz dvorane pospremili policisti.