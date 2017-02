Tržič, 9. februarja - V večstanovanjskem objektu v Tržiču so gasilci v sredo zvečer na silo odprli vrata stanovanja in tam našli mrtvo stanovalko in poginulega psa. V stanovanju so namerili povišano vrednost ogljikovega monoksida in izklopili grelno napravo na petrolej, so sporočili s centra za obveščanje pri upravi za zaščito in reševanje.