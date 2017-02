Sin Roberta Kennedyja bo kandidiral za guvernerja Illinoisa

Chicago, 9. februarja - Sin nekdanjega pravosodnega ministra ZDA in leta 1968 ubitega predsedniškega kandidata demokratske stranke Roberta Kennedyja se je odločil, da bo leta 2018 kandidiral za guvernerja ameriške zvezne države Illinois. Chris Kennedy, ki je star 53 let, je osmi od enajstih otrok očeta Roberta in matere Ethel Kennedy.