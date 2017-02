Delo: Dobrodošla pobuda (9. 2.)

Ljubljana, 8. februarja - Slovenija nima veliko mednarodne moči, a so majhne države že kdaj pokazale doseg dobro premišljenih diplomatskih pobud. Z obiskom v Nemčiji, Rusiji in Ukrajini ima zdaj tudi predsednik Pahor priložnost, da izkoristi diplomatsko ponudbo notranje stabilne, gospodarsko napredujoče in zunanjepolitično zrele države, v Delu piše Barbara Kramžar.