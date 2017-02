Mogherinijeva na obisk v ZDA, na programu tudi srečanje s Tillersonom

Washington, 9. februarja - Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini bo danes začela dvodnevni obisk v ZDA, kjer se bo med drugim srečala z novim ameriškim državnim sekretarjem Rexom Tillersonom in predstavniki kongresa. Glavni namen je prečesati dosjeje ter opredeliti tiste interese in stališča, ki združujejo EU in ZDA, je dejala pred odhodom.