Pogrešajo 60-letnega Franca Martinčiča iz Trbovelj

Ljubljana, 8. februarja - Policija je sporočila, da je pogrešan 60-letni Franc Martinčič iz Trbovelj. Visok je približno 170 centimetrov, suhe postave in kratkih sivih las. Oblečen je bil v modre hlače iz jeansa in temnejšo jakno ter obut v svetlo rjave čevlje. Nazadnje so ga videli danes v dopoldanskem času v Ljubljani, na območju Novih Fužin, so sporočili s PU Ljubljana.